LIVE Monviso-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | l’Imoco si avvicina alla conquista del match
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 17-21 Ace Davyskiba a ridurre le distanze. 16-21 Davyskiba trova la parallela vincente. 15-21 Fahr griffa il pallonetto del +6. 15-20 Mani fuori di Davyskiba. 14-20 Dodson alimenta la tendenza negativa delle due squadre dai nove metri. 14-19 Stesso errore per Lubian. 13-19 D’Odorico regala dai nove metri. 13-18 Bridi con il primo tempo. 12-18 Muro Lubian, l’Imoco si avvicina al traguardo dei tre punti. 12-17 Larga la morbida battuta di Malual. 12-16 Stavolta è lunga la battuta di Haak. 🔗 Leggi su Oasport.it
