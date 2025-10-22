LIVE Monviso-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | l’Imoco cambia marcia nel finale di set e raddoppia il vantaggio
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 21-25 Mani fuori Gabi e doppio vantaggio Conegliano (0-2)! 21-24 Contrattacco di Gabi che offre tre set point alla compagine di Santarelli! 21-23 Murato l’attacco dal centro di Dodson! 21-22 Parallela vincente di Adigwa. 21-21 Sillah manda out la parallela, nuova parità. 20-21 Siftar a referto con una specie di pallonetto, non arriva in tempo Di Gennaro. 19-21 Parallela imprendibile di Sillah, Conegliano vuole a tutti i costi il doppio vantaggio. 19-20 D’Odorico prova il pallonetto ma trova il muro dell’Imoco. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
GAMEDAY Wash4Green Monviso Volley vs . Imoco Conegliano 13° Giornata di Campionato LVF Tigotà 20:00 ? Pala Bus Company - Pinerolo (TO) Diretta su DAZN e VBTV (a pagamento) #Gameday #prosecco - X Vai su X
GAMEDAY Wash4Green Monviso Volley vs . Imoco Conegliano 13° Giornata di Campionato LVF Tigotà 20:00 ? Pala Bus Company - Pinerolo (TO) Diretta su DAZN e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Game - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Monviso-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- Segnala oasport.it
LIVE Conegliano-Cuneo 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta delle campionesse d’Italia in carica! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI- Secondo oasport.it