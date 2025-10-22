LIVE Monviso-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Gabi e compagne dominano il primo parziale per 25-10
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 10-25 D’Odorico spara fuori la parallela, Conegliano in totale dominio al Pala Bus Company! 10-24 Sillah regala quattordici set point a Conegliano. 10-23 Harbin accorcia le distanze. 9-23 Lubian si iscrive al tabellino del match. 9-22 Haak con la diagonale vincente. 9-21 Gabi subisce il muro dopo l’attacco dal centro. 8-21 Lunga la battuta di Bridi. 8-20 Siftar pesca il mani fuori ed interrompe l’interminabile striscia negativa. 7-20 Diagonale di Gabi, la difesa ospite sta funzionando alla grandissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
