LIVE Monviso-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | partenza sprint delle ospiti
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 6-12 Diagonale vincente di Gabi. 6-11 Insacca Sylves dalla prima linea. 5-11 Doppio tocco per la squadra di Pinerolo. Time out per Marchiaro. 5-10 Problemi in ricezione per Davyskiba, Gabi ne approfitta con il mani fuori del muro. 5-9 Mani fuori di Haak. 5-8 Parallela di D’Odorico. 4-8 Haak a segno con la diagonale potente. 4-7 Pallonetto di D’Odorico che beffa le ospiti. 3-7 Mani fuori di Sillah, partenza a razzo di Conegliano. 3-6 Gabi regala dai nove metri. 2-6 Sillah con la diagonale vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
GAMEDAY Wash4Green Monviso Volley vs . Imoco Conegliano 13° Giornata di Campionato LVF Tigotà 20:00 ? Pala Bus Company - Pinerolo (TO) Diretta su DAZN e VBTV (a pagamento) #Gameday #prosecco - X Vai su X
