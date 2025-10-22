LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Oka-Shinosuke-Zhang chi prende l’all-around?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Buon esercizio di Oka alle parallele pari, peccato per una divaricata prima dell’uscita. 14.23 Hashimoto perde terreno: 13.566 agli anelli, ha perso un punto pieno nei confronti di Zhang. Ora vediamo Oka alle parallele. 14.21 Il colombiano Angel Barajas è sottotono rispetto alle qualificazioni: 12.933 agli anelli e 13.566 al volteggio, è finito nelle retrovie. 14.19 Hashimoto si difende al castello, ma fa un leggero passetto e dice addio al bonus di un decimo. 14.17 Gli anelli non sono il punto di forza di Seifert (13.066), Jesse Moore continua una prova di sostanza e piazza 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
