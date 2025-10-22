LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Oka in testa nell’all-around sfida infuocata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Al cavallo: Marinov, Zhang, Seifert, Hashimoto; Oka al volteggio. 13.52 CLASSIFICA DOPO UNA ROTAZIONE. Il giapponese Shinnnosuke Oka svetta con 14.066 dopo gli anelli, Daiki Hashimoto insegue con 14.000, Seifert 13.866, Marinov 13.733 e Zhang 13.600 dopo le prove al corpo libero. 13.50 Si è conclusa la prima rotazione della finale all-around maschile ai Mondiali. 13.48 Noe Seifert ottiene invece un valido 13.866 (5.0) e rimane in scia agli avversari. 13.46 Seifert si è sbilanciato sensibilmente sull’ultima diagonale, lo svizzero potrebbe essere punito. 🔗 Leggi su Oasport.it
