LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia l’all-around maschile lotta per le prime medaglie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Evidenziamo che finalmente si è arrivati a capire di utilizzare tutti gli attrezzi in ogni rotazione, questo permette di avere solo quattro atleti per specialità e non sei, accorciando sensibilmente i tempi di gara: dalle abituali tre ore si passerà a due. 13.28 Ora gli atleti si riscaldano sui singoli attrezzi. 13.25 Cinque minuti all’inizio della gara, in corso di svolgimento la presentazione degli atleti. 13.22 Hashimoto, Marinov, Zhang e Seifert partiranno al copro libero. Oka incomincerà agli anelli con Ryu, Kirmes e Soares. Shi Cong, Souza, Langenegger e Barajas al cavallo con maniglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
