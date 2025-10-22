LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | incrocio cino-giapponese fase calda dell’all-around
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Hashimoto implacabile con 14.466 alle parallele. 14.55 OKA CADUTOOOOOOOOO! Pesantissimo errore sulla combinazione della penultima diagonale al corpo libero. Non vincerà e ha compromesso il podio. 14.53 Shi Cong parte con 14.333 alla sbarra e insegue il podio. 14.52 Ora Hashimoto, Marinov, Zhang e Seifert alle parallele. Shi alla sbarra, Oka al corpo libero. 14.50 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA ROTAZIONE. Il giapponese Shinnosuke Oka svetta con 56.598 davanti al cinese Boheng Zhang (56.100), al connazionale Daiki Hashimoto (55.998) e al cinese Cong Shi (54. 🔗 Leggi su Oasport.it
