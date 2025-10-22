LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Hashimoto vince l’all-around! Apoteosi giapponese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa diretta. Appuntamento a domani (giovedì 23 ottobre, ore 13.30) per la finale del concorso generale individuale femminile: ci sarà Asia D’Amato, pronta a recitare un ruolo da mina vagante. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 15.32 Argento al collo del cinese Boheng Zhang (84.333), bronzo storico per lo svizzero Noe Seifert (82.831). Il cinese Cong Si ha commesso degli errori al corpo libero finale ed è quarto per quattro millesimi (82.297). Il giapponese Shinnosuke Oka, Campione Olimpico di Parigi 2024, paga una caduta al quadrato ed è quinto (81. 🔗 Leggi su Oasport.it
