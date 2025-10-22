CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA ROTAZIONE. Il giapponese Daiki Hashimoto si trova al comando con 70.431 punti e ha quattro decimi di vantaggio sul cinese Boheng Zhang (70.033), mentre il cinese Cong Shi è terzo con 69.231. Inseguono più distaccati lo svizzero Noe Seifert (68.731), il colombiano Angel Barajas (68.632), il russo Daniel Marinov (68.533) e il giapponese Shinnosuke Oka (68.644). 15.07 Seifert porta a casa 14.066 alle parallele. 15.06 Attendiamo il punteggio di Seifert, la quinta rotazione è terminata. 15.04 Attenzione! Angel Barajas piazza 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Hashimoto o Zhang per l’all-around, Oka cade