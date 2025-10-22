LIVE Cobolli-Machac ATP Vienna 2025 in DIRETTA | in campo alle 13 con Sinner in vista…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Ci siamo, ancora 40? e ci concentreremo sul match tra COBOLLI e Machac, 1° turno del 500 di Vienna! LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-POPYRIN DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida molto intrigante di primo turno dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI al ceco Tomas Machac, con all’orizzonte Jannik SINNER! Confronto tra giovani talenti del tennis mondiale e anche un possibile antipasto di Coppa Davis, il match che apre il programma del Centrale di Vienna oggi promette scintille e incertezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

