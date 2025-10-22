LIVE Cobolli-Machac 7-6 6-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | bella vittoria del romano e ottavi di finale con Sinner?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della bella vittoria di Flavio COBOLLI che batte Machac e accede agli ottavi di finale a Vienna. Un saluto sportivo! 14:56 Al prossimo turno ci sarà Jannik SINNER, se batterà questo pomeriggio la vecchia conoscenza Daniel Altmaier. Con questi 50 punti in cascina il romano si porta a -100 nella race da Tommy Paul, 20° live ATP e a -110 nella classifica live. 14:55 Statistiche a favore del ceco al servizio, ma ha veramente commesso una marea di errori non forzati. Sono 10 gli ace di Machac contro i 7 di Cobolli. Romano con l’84% di punti vinti con la prima in campo e il 73% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
