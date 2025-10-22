CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Arriva però l’errore del ceco. Adesso offre il match point (sostanziale) a Cobolli. Ace? 30-30 Kick e inside in sulla linea. 15-30 Ace (10°), d’ordinanza! 0-30 In rete, in rete! Il dritto dopo il servizio. Ancora a un passo dal baratro il ceco! 0-15 Bellissima palla corta di Machac, però il recupero stretto del romano merita la copertina di ‘Tennis Parade’! 4-2 Magistrale game del romano! Rovescio pesante in cross che dà un altro allungo! Meno due! 40-15 Servizio e volèe a campo aperto. Grandi progressi di Cobolli a livello mentale. 30-15 Oh no! Passa alla grande Cobolli di rovescio, poi ha un dritto a colpo sicuro e a campo libero che mette largo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Machac 7-6, 3-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: si salva a un passo dal baratro il ceco