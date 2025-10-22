LIVE Cobolli-Machac 7-6 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il romano ha un break prezioso nel 2° set!

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE! 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Machac. 2-1 Prima vincente slice. Si gioca però sui turni di battuta del romano! 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Largo il dritto, gioca solo sull’uno-due adesso! 15-0 Servizio e dritto. Va fatto giocare che è pronto ad andare in doccia! 2-0 KICK, Rovescio lungoriga vincente! SUPER! 40-30 ESCE il rovescio di Machac. Importantissimo aver tenuto bene lo scambio ed averlo ancora costretto a strappare! 30-30 Bravissimo Cobolli, con la volèe alta di rovescio! 15-30 Altro gratuito dopo il servizio di Cobolli, che sta provando ad emulare Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli machac 7 6 2 1 atp vienna 2025 in diretta il romano ha un break prezioso nel 2176 set

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 7-6, 2-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il romano ha un break prezioso nel 2° set!

Approfondisci con queste news

LIVE Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match difficilissimo che può valere il derby con Sinner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida molto intrigante di primo turno dell'ATP ... Segnala oasport.it

LIVE Cobolli-Munar 5-7, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: finisce male l’avventura del romano in Cina - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e l'avventura di Flavio COBOLLI nel 1000 di Shanghai, lo ritroveremo nel finale di ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Machac 7