CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE! 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Machac. 2-1 Prima vincente slice. Si gioca però sui turni di battuta del romano! 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Largo il dritto, gioca solo sull’uno-due adesso! 15-0 Servizio e dritto. Va fatto giocare che è pronto ad andare in doccia! 2-0 KICK, Rovescio lungoriga vincente! SUPER! 40-30 ESCE il rovescio di Machac. Importantissimo aver tenuto bene lo scambio ed averlo ancora costretto a strappare! 30-30 Bravissimo Cobolli, con la volèe alta di rovescio! 15-30 Altro gratuito dopo il servizio di Cobolli, che sta provando ad emulare Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 7-6, 2-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il romano ha un break prezioso nel 2° set!