LIVE Cobolli-Machac 6-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | siamo al tie-break pesano due set point sull’azzurro!

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 TIE-BREAK! 40-0 Ace (4°). 30-0 Servizio e volèe bassa molto pregevole. 15-0 Prima vincente Machac. Meno tre. 6-5 Romano già al tie-break, ricordiamo che ha fallito due set point, uno per colpa sua, l’altro per una prima vincente del rivale. 40-15 ACE (3°)! 30-15 Mamma mia, gratuito gravissimo di Machac con il dritto a metà campo. Seconda 15-15 Si salva in modo magistrale con il dritto in cross su palla bassa Cobolli e pareggia i conti! Seconda 0-15 Attenzione, non passa la palla corta di Cobolli. 5-5 In rete la risposta di dritto sulla seconda del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli machac 6 6 atp vienna 2025 in diretta siamo al tie break pesano due set point sull8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 6-6, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: siamo al tie-break, pesano due set point sull’azzurro!

Altri contenuti sullo stesso argomento

LIVE Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match difficilissimo che può valere il derby con Sinner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida molto intrigante di primo turno dell'ATP ... Secondo oasport.it

live cobolli machac 6Atp Vienna 500: aggiornamenti in tempo reale delle partire di primo turno con tre italiani: Cobolli-Machac, Berrettini-Popyrin e Sinner-Altmaier - Dopo l'esordio vincente di Lorenzo Musetti il torneo della capitale austriaca vede impegnati al primo turno altri tre azzurri: si inizia alle 1 ... Lo riporta eurosport.it

Musetti-Cobolli agli Us Open: 6-3; 6-2; 2-0, Flavio si ritira, troppo forte il dolore alla mano - (Marco Calabresi) Lorenzo e Flavio si conoscono da una vita, da prima che diventassero Musetti e Cobolli. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Machac 6