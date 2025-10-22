LIVE Cobolli-Machac 6-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | un’ora di 1° set sarà tie-break?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Romano già al tie-break, ricordiamo che ha fallito due set point, uno per colpa sua, l’altro per una prima vincente del rivale. 40-15 ACE (3°)! 30-15 Mamma mia, gratuito gravissimo di Machac con il dritto a metà campo. Seconda 15-15 Si salva in modo magistrale con il dritto in cross su palla bassa Cobolli e pareggia i conti! Seconda 0-15 Attenzione, non passa la palla corta di Cobolli. 5-5 In rete la risposta di dritto sulla seconda del romano. Due palle set annullate dal ceco. A-40 La rischia, non trova il rovescio Flavio. Seconda 40-40 Niente, prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
