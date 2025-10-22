LIVE Cobolli-Machac 5-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | si viaggia verso il tie-break nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Chiude al volo brillantemente il romano. Sale a quota 5! 40-15 ACE (2°)! 30-15 Scappa di mano la racchetta a Cobolli che perde il quindici. 30-0 Kick a mandarlo lontano, poi smorzata! 15-0 Ace (1°). 4-4 Si va veloci verso il tie-break! 40-0 Servizio slice a segno. 30-0 Attacco di rovescio e doppia chiusura di volo per Machac. 15-0 Lungo il dritto difensivo del romano. 4-3 Gran rovescio lungoriga: non rischia nulla Cobolli in battuta! 40-0 Gran seconda in kick, si arrampica ma non risponde di rovescio Machac. 30-0 Kick e attacco di rovescio, non serve il colpo di volo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner gioca domani @ErsteBankOpen non prima delle 17.30 vs. Altmaier. In apertura (13.30) Berrettini vs. Popyrin e sul secondo campo Cobolli vs. Machac all'1. GRANDE Italia domani a Vienna!
SECONDO TURNO Oggi a Shanghai, al penultimo Masters 1000 della stagione, sono protagonisti ben tre azzurri! Si parte con Bellucci contro Machac, poi Nardi sfida Mpetshi Perricard… Mentre Cobolli incontra Munar per la prima volta!
LIVE Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match difficilissimo che può valere il derby con Sinner
LIVE Cobolli-Munar 5-7, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: finisce male l'avventura del romano in Cina