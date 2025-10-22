LIVE Cobolli-Machac 2-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | game fiume salvato dal ceco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Con la prima mette fine al game fiume Machac. A-40 Prima vincente. Chiuderà? 40-40 Appunto, lungo il dritto dopo il servizio. Sesta ‘deuce’! A-40 Rovescio appena lungo del romano. Siamo nel match che ci aspettavamo, continui alti e bassi da parte del ceco. 40-40 Servizio vincente, 5^ parità. 40-A Scambio durissimo, sul ritmo! Cede di rovescio Machac. Terza chance. 40-40 Dooooppio fallo! A-40 Ace (1°). 40-40 E allora. si prosegue. Grandissima risposta di dritto del romano! A-40 Prima al corpo che dà la chance del 2-2 a Machac. 40-40 Servizio e formalità. 🔗 Leggi su Oasport.it
