LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | tempone delle azzurre! Si attende la risposta di Germania e Gran Bretagna

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58: Ritardo di 3?1 per le belghe a metà gara 16.57; 1?2 di distacco per il Belgio dopo 1 km 16.50: La Svizzera chiude la sua prova al quarto posto con 4’18?246. Giappone al primo turno, elvetiche al momento fuori. Tocca al Belgio 16.48: Ritardo di 4?3 per la Svizzera a metà gara 16.47. 1’350 di ritardo per le svizzere al primo km 16.46: Ora tocca alla Svizzera ma bisogna rimarcare la bella prova delle italiane che hanno dato grande impressione di compattezza viaggiando a ritmo costante dall’inizio alla fine e rifilando un distacco importante all’Australia 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo su pista mondiali 2025 in diretta tempone delle azzurre si attende la risposta di germania e gran bretagna

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: tempone delle azzurre! Si attende la risposta di Germania e Gran Bretagna

Leggi anche questi approfondimenti

live ciclismo pista mondialiLIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in ... Lo riporta oasport.it

live ciclismo pista mondialiMondiali di Ciclismo su Pista 2025, il programma completo: gli azzurri in gara e dove vederli in TV - Da oggi mercoledì 22 ottobre fino a domenica 26 si svolgono in Cile i Mondiali di ciclismo su Pista. Secondo fanpage.it

live ciclismo pista mondialiMondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 22 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si aprono oggi i Mondiali di ciclismo su pista 2025, quest'anno in scena a Santiago del Cile. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Pista Mondiali