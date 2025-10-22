LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | tempone delle azzurre! Si attende la risposta di Germania e Gran Bretagna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58: Ritardo di 3?1 per le belghe a metà gara 16.57; 1?2 di distacco per il Belgio dopo 1 km 16.50: La Svizzera chiude la sua prova al quarto posto con 4’18?246. Giappone al primo turno, elvetiche al momento fuori. Tocca al Belgio 16.48: Ritardo di 4?3 per la Svizzera a metà gara 16.47. 1’350 di ritardo per le svizzere al primo km 16.46: Ora tocca alla Svizzera ma bisogna rimarcare la bella prova delle italiane che hanno dato grande impressione di compattezza viaggiando a ritmo costante dall’inizio alla fine e rifilando un distacco importante all’Australia 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domani iniziano i Mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago del Cile. E qui c'è quello che è necessario sapere sulla cinque giorni iridata - X Vai su X
La stagione su strada si è appena conclusa, ma il grande ciclismo prosegue con i Mondiali su Pista di #Santiago2025 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in ... Lo riporta oasport.it
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, il programma completo: gli azzurri in gara e dove vederli in TV - Da oggi mercoledì 22 ottobre fino a domenica 26 si svolgono in Cile i Mondiali di ciclismo su Pista. Secondo fanpage.it
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 22 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si aprono oggi i Mondiali di ciclismo su pista 2025, quest'anno in scena a Santiago del Cile. Lo riporta oasport.it