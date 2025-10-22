LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | subito i quartetti e poi la team sprint attesa per Martina Fidanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55: Non ci saranno azzurre al via nel primo turno Team Sprint femminile che andrà in scena a seguire, mentre saranno Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo (con Fabio Del Medico riserva) a rappresentare l’Italia nella Team Sprint maschile con qualche ambizione in una specialità che potrebbe a breve riservare soddisfazioni all’Italia. 15.52: Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Francesco Lamon e Niccolò Galli come riserva apriranno il programma maschile della manifestazione nel pomeriggio con le batterie dell’inseguimento maschile a squadre per cercare di accedere alla seconda fase, obiettivo non semplice per un quartetto che ha poca esperienza a livello internazionale ma che ha comunque partecipato un anno fa al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

