LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia schiera due quartetti rinnovati attesa per Martina Fidanza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. In arrivo una settimana di grandi emozioni e spettacolo, per la prima volta dal 2017 al di fuori dal continente europeo. Ben 22 i titoli in palio, con la spedizione italiana vogliosa di migliorare l’edizione 2024, quando concluse il Mondiale con quattro medaglie. Le gare includono sei discipline olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, inseguimento a squadre e velocità a squadre, oltre alle prove classiche come eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro e scratch. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani iniziano i Mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago del Cile. E qui c'è quello che è necessario sapere sulla cinque giorni iridata - X Vai su X
La stagione su strada si è appena conclusa, ma il grande ciclismo prosegue con i Mondiali su Pista di #Santiago2025 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in ... Secondo oasport.it
Calendario Mondiali ciclismo su pista 2025: programma, orari, tv e streaming. Attenzione al fuso orario - Conclusa la stagione del ciclismo su strada è ora di rivolgere l'attenzione sui Mondiali di ciclismo su pista 2025. Lo riporta oasport.it
Mondiali di ciclismo su pista: il programma dal 22 al 26/10, diretta su Rai e Eurosport - I Mondiali di ciclismo su pista godranno comunque di lunghe dirette sia della Rai che di Eurosport, con la possibilità anche di seguire le gare in streaming on demand negli orari più congeniali per ... Da it.blastingnews.com