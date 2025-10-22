CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. In arrivo una settimana di grandi emozioni e spettacolo, per la prima volta dal 2017 al di fuori dal continente europeo. Ben 22 i titoli in palio, con la spedizione italiana vogliosa di migliorare l’edizione 2024, quando concluse il Mondiale con quattro medaglie. Le gare includono sei discipline olimpiche: keirin, madison, omnium, sprint, inseguimento a squadre e velocità a squadre, oltre alle prove classiche come eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro e scratch. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera due quartetti rinnovati, attesa per Martina Fidanza