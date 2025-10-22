CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25: Non c’è partita! L’Olanda vince la qualificazione con 41?860 e sarà avversaria del’Italia nei quarti di finale. Strada sbarrata per gli azzurri che cercheranno di migliorarsi ulteriormente. Oggi per loro passo avanti importante in termini cronometrici 20.22: Il Giappone si inserisce in quinta posizione con il crono di 42?991, ora l’Olanda che con il primo posto affronterebbe l’Italia 20.19: Non riesce ad avvicinare i britannici l’Australia che si inserisce al secondo posto con 42?691. Ora il Giappone 20.17: La Gran Bretagna spariglia le carte e va al comando con 42?131. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: il quartetto donne fa sognare, cresce la velocità a squadre. Si riparte alle 23.30 con Martina Fidanza