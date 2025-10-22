LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | fantastiche azzurre miglior tempo per il quartetto! Uomini nella top 8
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51: Crollano i giapponesi al terzo km. 2? di ritardo rispetto agli azzurri 18.50. Ancora un decimo di vantaggio per i giapponesi sull’Italia a metà gara 18.49: Giapponesi avanti di centesimi rispetto all’Italia al primo km 18.46: Sono sesti gli svizzeri, alle spalle dell’Italia. 3’52?048 per gli elvetici che al momento non sono qualificati, entra invece la Germania. Ora il Giappone che lo scorso anno fu quarto 18.43: Svizzera dietro all’Italia a metà gara 18.34: Non una prova straordinaria dei britannici vice-campioni in carica (solo Charlton e Tanfield facevano parte della squadra dello scorso anno), che si inseriscono al secondo posto con il crono di 3’49?001 e potrebbero rischiare qualcosa anche in chiave qualificazione alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
