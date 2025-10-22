LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | fantastiche azzurre miglior tempo per il quartetto! Tra poco gli uomini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24: L’ITALIA CHIUDE AL PRIMO POSTO LA QUALIFICAZIONE! GRANDE RISULTATO PER LE AZZURRE con la Gran Bretagna che è rimasta davanti fino al 250 metri dalla fine e poi ha ceduto qualcosa nel finale chiudendo a 4’09?885 17.23: 5 decimi di vantaggio per le britanniche ai 3 km 17.22: Britanniche alle spalle dell’Italia per 127 millesimi a metà gara 17.21: La Gran Bretagna è dietro di 6 decimi al primo km 17.18: L’ITALIA MANTIENE IL PRIMO POSTO! La Germania chiude con 4’11?462 a quasi due secondi dalle azzurre. le tedesche hanno perso quasi due secondi e mezzo nella seconda parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
