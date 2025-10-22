LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | fantastiche azzurre miglior tempo per il quartetto! Crescono gli uomini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28: Canada dietro all’Italia a metà gara 18.27: Canada sul tempo dell’Italia al primo km 18.24: Tocca ora al Canada. L’Italia deve cercare di mettersi alle spalle un altro quartetto per qualificarsi al primo turno 18.23: la Germania è dietro all’Italia! La squadra tedesca chiude con 3’51?321 18.21. Tedeschi sempre dietro agli azzurri a metà gara per 4 decimi 18.20: la Germania è dietro all’Italia dopo il primo km 18.17. Si inserisce al terzo posto l’Italia che ha disputato una gara in linea con le aspettative. con 3’51?055. Questo quartetto lo scorso anno al debutto al Mondiale chiuse in 4’02?72 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
