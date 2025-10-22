CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00: 4 decimi di vantaggio sull’Australia per la Danimarca al primo km 18.58: Clamoroso nel finale. Gli usa che stavano inserendosi in quarta posizione davanti agli azzurri, sisfaldano clamorosamente e chiudono al 12mo posto con 3’58?914. Tocca alla Danimarca 18.56: Mantengono mezzo secondo di vantaggio a 1 km dall’arrivo gli azzurri 18.55: Ancora 7 decimi di ritardo degli statunitensi a metà gara 18.54. Quasi un secondo di ritardo per gli Usa dopo un km rispetto all’Italia 18.51: Si sfalda il quartetto nipponico che perde tantissimo nel finale e chiude 13mo con 4’00?120. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurre in semifinale col miglior tempo! Buone risposte anche dal quartetto maschile