LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | attesa per la team sprint e il quartetto maschile Martina Fidanza al via nello scratch
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21: A seguire lka teram sprint maschile con l’Italia che affronterà la fortissima Olanda nei quarti di finale. Strada sbarrata per gli azzurri che avranno comunque una bella vetrina per farsi vedere e magari proveranno a miglioriarsi ulteriormente dopo aver ritoccato nel pomeriggio il record italiano 23.18: Tra poco scatterà la seconda sessione di gare al Mondiale di ciclismo su pista di Santiago del Cile. Si assegnano i primi tre titoli della rassegna iridata e l’Italia questa sera sarà presente in tutte le gare tranne una, la team sprint femminile che è proprio quella che apre la serata con i quarti di finale che qualificano direttamente alle finali 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
