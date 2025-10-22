LIVE Berrettini-Popyrin ATP Vienna 2025 in DIRETTA | servono risposte verso la Coppa Davis
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alexei Popyrin, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. In Austria torna in campo il tennista romano: dopo aver ricevuto la convocazione da Filippo Volandri, l’azzurro cerca risposte per dimostrare di meritarsi una chance nelle Finals di Coppa Davis di Bologna, Berrettini insegue la terza vittoria dal rientro in campo avvenuto ad Hangzhou dopo il lungo stop per infortunio. che l’ha costretto a saltare interamente la stagione nordamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it
