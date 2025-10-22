LIVE Berrettini-Popyrin 7-6 6-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | grande vittoria dell’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 15.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Popyrin. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 15.20 Al prossimo turno Matteo Berrettini affronterà Cameron Norrie che nella giornata di ieri ha sconfitto Andrey Rublev 6-2, 6-7, 6-2. 15.18 L’italiano chiude la partita con l’80% dei punti vinti con la prima, entrata il 68% delle volte, ed il 74% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 7-6, 6-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: grande vittoria dell’italiano

