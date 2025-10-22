LIVE Berrettini-Popyrin 7-6 2-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | persiste l’equilibrio nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 2-3 Gioco Popyrin: ace al centro per l’australiano che continua a fare gara di testa nel secondo set. 40-0 Servizio e dritto per l’australiano 30-0 Prima al centro vincente. 15-0 L’australiano spinge con il dritto in uscita dal servizio, si guadagna la rete e chiude con lo smash 2-2 Gioco Berrettini: aceee, servizio perfetto alla T. 40-0 Prima al centro, scappa la risposta dell’australiano 30-0 L’italiano spinge anche con la seconda, Popyrin non controlla la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 7-6, 2-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: persiste l’equilibrio nel secondo set

