LIVE Berrettini-Popyrin 7-6 0-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set harakiri dell’australiano nel tiebreak
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 Al servizio Matteo Berrettini 0-1 Gioco Popyrin: si ferma in rete il dritto di Berrettini che vanifica un’ottima risposta di rovescio. Scocca l’ora di gioco 40-30 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee a campo aperto. 30-30 Termina in corridoio il dritto di Popyrin messo in difficoltà anche da una leggera deviazione del nastro che ha cambiato la velocità della palla. 30-15 Servizio e dritto per l’australiano 15-15 Prima al centro vincente 0-15 L’australiano lascia scendere troppo la palla e spedisce in rete il rovescio in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
ORGOGLIO NAZIONALE ? "È un grandissimo onore rappresentare gli italiani e giocare in Coppa Davis". Che bell'attitudine di Berrettini, che oggi fa il suo esordio all'ATP 500 di Vienna! L'avversario è Alexei Popyrin e il primo servizio è alle 13.30!
