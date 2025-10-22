CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 Al servizio Matteo Berrettini 0-1 Gioco Popyrin: si ferma in rete il dritto di Berrettini che vanifica un’ottima risposta di rovescio. Scocca l’ora di gioco 40-30 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee a campo aperto. 30-30 Termina in corridoio il dritto di Popyrin messo in difficoltà anche da una leggera deviazione del nastro che ha cambiato la velocità della palla. 30-15 Servizio e dritto per l’australiano 15-15 Prima al centro vincente 0-15 L’australiano lascia scendere troppo la palla e spedisce in rete il rovescio in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 7-6, 0-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set, harakiri dell’australiano nel tiebreak