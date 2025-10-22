LIVE Berrettini-Popyrin 3-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Aceeeee, il secondo della partita per Berrettini 3-3 Gioco Popyrin: kick ad uscire per l’australiano che chiude con il dritto dalla parte opposta. 40-0 Berrettini non controlla la risposta bloccata sul servizio al centro. 30-0 Servizio e dritto per Popyrin. 15-0 Prima ad aprirsi il campo, dritto dalla parte opposta e smash. 3-2 Gioco Berrettini: prima vincente per l’italiano. 40-0 Berrettini spinge per due volte con il dritto e prende la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 3-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

Approfondisci con queste news

Jannik Sinner gioca domani @ErsteBankOpen non prima delle 17.30 vs. Altmaier. In apertura (13.30) Berrettini vs. Popyrin e sul secondo campo Cobolli vs. Machac all'1. GRANDE Italia domani a Vienna! #Sinner #Berrettini #Cobolli - X Vai su X

LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: servono risposte verso la Coppa Davis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Riporta oasport.it

Berrettini-Popyrin diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE - Matteo sfida l'australiano: in palio la qualificazione al secondo turno dell'Open austriaco. Come scrive corrieredellosport.it

Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista romano è reduce dai quarti di finale raggiunti a Vienna, dove è stato battuto da Khachanov, e affronterà l'australiano Alexei Popyrin, numero 24 ... Secondo adnkronos.com