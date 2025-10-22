LIVE Berrettini-Popyrin 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 3-2 Gioco Berrettini: prima vincente per l’italiano. 40-0 Berrettini spinge per due volte con il dritto e prende la rete. Si ferma in rete la difesa di Popyrin. 30-0 Popyrin perde il controllo del rovescio dal centro del campo 15-0 Prima al centro e palla corta per Berrettini 2-2 Gioco Popyrin: ancora un ace per l’australiano. 40-15 Primo vero scambio della partita. Se lo aggiudica Berrettini con un dritto incrociato. 40-0 Prima al centro vincente 30-0 Altro punto diretto con il servizio per Popyrin 15-0 Ottima prima per l’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
