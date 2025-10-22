LIVE Berrettini-Popyrin 1-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | inizia il torneo dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALMAIER NON PRIMA DELLE 17.30 1-1 Gioco Popyrin: prima al centro vincente. 40-0 Ace, servizio perfetto ad uscire. 30-0 Servizio vincente di Popyrin 15-0 L’australiano chiude con la volee di dritto a campo aperto. Al servizio Alexei Popyrin. 1-0 Gioco Berrettini: servizio al centro vincente dell’italiano. 40-30 Si ferma in rete il dritto di Popyrin che aveva messo in difficoltà Berrettini con la profondità dei suoi colpi. Seconda 30-30 Prima ad uscire vincente. 15-30 Il dritto in uscita dal servizio di Berrettini sbatte sul nastro, si impenna e ricade nella metà campo del romano 15-15 Berrettini comanda con il dritto con cui fa correre l’avversario e si apre il campo costruendosi la possibilità di chiudere con la smorzata. 🔗 Leggi su Oasport.it

