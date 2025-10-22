LIVE Atalanta-Slavia Praga Champions League calcio 2026 in DIRETTA | inizia la sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 1? Inizia il match! 20:58 L’altra italiana in campo è la Juventus, che affronta fuori casa il Real Madrid. 20:55 Per l’Atalanta tre indisponibili: Scalvini per un problema muscolare, Kolasinac e Bakker per la lesione al legamento crociato. 20:52 Il direttore di gara è lo spagnolo Ricardo De Burgos. 20:49 La partita si disputa alla New Balance Arena di Bergamo. 20:46 Lo Slavia Praga, invece, ha un solo punto (ottenuto nella prima giornata contro il BodøGlimt), oggi dovrà mettere in difficoltà i bergamaschi per ottenere punti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atalanta-Slavia Praga, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: inizia la sfida!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Champions League: in campo Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Tudor e Juric sotto esame Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Champions, dove vedere Atalanta-Slavia Praga #SkySport #Atalanta #UCL #SkyUCL #AtalantaSlaviaPraga - X Vai su X

Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Atalanta e Slavia Praga si incontreranno per la prima volta in una competizione europea, anche se questa sarà la seconda partita consecutiva dello Slavia in UEFA Champions League giocata in trasferta ... Da sport.sky.it

Atalanta – Slavia Praga Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Slavia Praga in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Riporta stadiosport.it

DIRETTA Champions, Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga: segui la cronaca LIVE - Il Real Madrid di Alonso affronta la Juve di Tudor e l'Atalanta sfida lo Slavia Praga in Champions. Segnala calciomercato.it