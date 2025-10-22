LIVE Atalanta-Slavia Praga Champions League calcio 2026 in DIRETTA | due occasioni per la dea
27? Cross basso di Zappacosta per Krstovic, che ci arriva ma non impensierisce Markovic. 24? Ci prova in acrobazia Mbodji, palla deviata e corner. 22? Fallo di Ederson, punizione per lo Slavia. 19? L'Atalanta ha il controllo del gioco, i cechi, però, non concedono possibilità. 16? Errore dell'Atalanta in impostazione, lo Slavia guadagna metri con un fallo laterale. 13? DOPPIA OCCASIONE ATALANTA! Prima il tiro di Kossounou davanti alla porta viene respinto da Markovic, che subito dopo para la botta da fuori di De Ketelaere.
