LIVE Atalanta-Slavia Praga Champions League calcio 2026 in DIRETTA | ai bergamaschi serve una vittoria per risalire in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 20:49 La partita si disputa alla New Balance Arena di Bergamo. 20:46 Lo Slavia Praga, invece, ha un solo punto (ottenuto nella prima giornata contro il BodøGlimt), oggi dovrà mettere in difficoltà i bergamaschi per ottenere punti importanti. 20:43 Dopo la brutta uscita con il PSG (persa 4 a 0) e la vittoria contro il Club Brugge per 2-1, l’Atalanta cerca una vittoria per trovare continuità e risalire in classifica. 20:40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Atalanta e Slavia Praga valida per la UEFA Champions League 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atalanta-Slavia Praga, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: ai bergamaschi serve una vittoria per risalire in classifica

