22:59 56% di possesso e 22 tiri totali per i nerazzurri, 16 per i cechi. Nello specchio sono 5 i tiri dei bergamaschi e 4 quelli dello Slavia Praga. 22:57 La dea ha costruito più occasioni nel primo tempo. Nella seconda frazione c'è stato molto più equilibrio e nessuna delle due squadre ha trovato la rete. 90'+4? Termina il match. E' pareggio fra Atalanta e Slavia Praga. 90'+3? Mischia tra i giocatori, ammonito Zalewski. 90'+2? Ci prova Samardzic da lontanissimo, palla distante dalla rete. 90? Quattro minuti di recupero.

LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: un pareggio che va stretto ai cechi