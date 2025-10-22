LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | un pareggio che va stretto ai cechi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 22:59 56% di possesso e 22 tiri totali per i nerazzurri, 16 per i cechi. Nello specchio sono 5 i tiri dei bergamaschi e 4 quelli dello Slavia Praga. 22:57 La dea ha costruito più occasioni nel primo tempo. Nella seconda frazione c’è stato molto più equilibrio e nessuna delle due squadre ha trovato la rete. 90’+4? Termina il match. E’ pareggio fra Atalanta e Slavia Praga. 90’+3? Mischia tra i giocatori, ammonito Zalewski. 90’+2? Ci prova Samardzic da lontanissimo, palla distante dalla rete. 90? Quattro minuti di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Atalanta-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE - Atalanta e Slavia Praga si incontreranno per la prima volta in una competizione europea, anche se questa sarà la seconda partita consecutiva dello Slavia in UEFA Champions League giocata in trasferta ... Da sport.sky.it
LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: un pareggio che va stretto ai cechi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID- Scrive oasport.it
Atalanta – Slavia Praga Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Slavia Praga in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Scrive stadiosport.it