LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | si chiude sul pareggio la prima frazione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 22:00 L’unico ammonito del match è Lorenzo Bernasconi. Vedremo se Juric deciderà di tenerlo in campo o sostituirlo, per non rischiare. 21:58 14 tiri totali e 4 in porta per la dea. I cechi hanno tirato una sola volta nello specchio, con 10 tiri in totale. 21:55 53% di possesso palla in favore degli uomini di Juric. La squadra bergamasca ha avuto il pallino del gioco, sopratutto, nell’ultimo quarto d’ora. 21:52 Si chiude un primo tempo che ha visto l’Atalanta giocare meglio e creare più occasioni. La squadra ceca è riuscita a limitare i bergamaschi, aiutata anche dalla grande prestazione dell’estremo difensore Markovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
