CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 65? Slavia Praga che sta giocando meglio nel secondo tempo. L’Atalanta non riesce più ad imporre il proprio gioco. 62? A sostituire la posizione, esterna, di Mbodji si è spostato Oscar Dorley. Sadilek è, invece, andato ad operare in mezzo al campo. 61? Cambi, anche, per l’Atalanta: fuori Lookman e Krstovic, dentro Sulemana e Scamacca. 60? Non ce la fa Mbodji, dentro Michal Sadilek. 59? A terra Mbodji. Vedremo se il senegalese riuscirà a rientrare in campo. 58? Fallo su Krstovic, che provava a far salira la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: partita bloccata sul pareggio