LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | la dea non riesce a sbloccare il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 89? Assedio Atalanta, resistono i cechi. 87? Doppio cambio per Trpisovsky: fuori Kusej e Vlcek, entrano Prekop e Sanyang. 86? Ammonito Boril, maglia strappata a De Ketelaere. 85? Che destro di Scamacca! Gran parata di Markovic che ferma l’azzurro. 83? Sale di ritmo l’Atalanta, Slavia Praga chiusa nella propria metà campo. 81? CHE OCCASIONE PER SCAMACCA! Cross di Zalewski, l’attaccante colpisce indisturbato di testa, ma la palla finisce alta. 80? Tiro ad incrociare con il destro di Chory, blocca Carnesecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
