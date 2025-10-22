LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 47? Intanto, all’ inizio della seconda frazione, Bernasconi (ammonito) è uscito per Zalewski. 46? Inizia la ripresa. 22:03 A Madrid, intanto, anche il match tra Real e Juventus non si è ancora sbloccato. 22:00 L’unico ammonito del match è Lorenzo Bernasconi. Vedremo se Juric deciderà di tenerlo in campo o sostituirlo, per non rischiare. 21:58 14 tiri totali e 4 in porta per la dea. I cechi hanno tirato una sola volta nello specchio, con 10 tiri in totale. 21:55 53% di possesso palla in favore degli uomini di Juric. 🔗 Leggi su Oasport.it

