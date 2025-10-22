LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | due occasioni per la dea

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00 40? Ancora Lookman! L”esterno offensivo ci prova con il mancino ad incrociare, palla larga. 39? Bel destro di De Ketelaere da fuori area, palla di poco fuori. Il belga, fino ad ora, è stato l’uomo più pericoloso tra i bergamaschi. 38? Gran destro di Lookman che era scappato in campo aperto, angolo dea. 35? Giallo per Bernasconi, per un pestone a Moses. 34? Check del VAR su un possibile fallo di Zafeiris su Krstovic, sulla giocata di Lookman. Rigore non dato. 33? Calcio d’angolo per la dea, respinto il cross dalla sinistra di Lookman. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atalanta slavia praga 0 0 champions league calcio 2026 in diretta due occasioni per la dea

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: due occasioni per la dea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live atalanta slavia pragaAtalanta-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE - Atalanta e Slavia Praga si incontreranno per la prima volta in una competizione europea, anche se questa sarà la seconda partita consecutiva dello Slavia in UEFA Champions League giocata in trasferta ... Si legge su sport.sky.it

live atalanta slavia pragaLIVE Atalanta-Slavia Praga 0-0 Champions 2025/2026: Moses A Terra Dopo Contrasto - Slavia Praga: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it

live atalanta slavia pragaAtalantaSlavia Praga Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Slavia Praga in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Scrive stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atalanta Slavia Praga