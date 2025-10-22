L’Istituto Lombardi premiato al concorso nazionale Agrosinasce-Letteratura per il sociale e la legalità

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola si distingue ancora una volta nel panorama culturale nazionale grazie ai risultati conseguiti nell’ambito della I edizione del Premio Letterario Nazionale “Agrorinasce – Letteratura per il Sociale e la Legalità”, che valorizza i giovani talenti impegnati nella scrittura come strumento di riflessione civile. Il Liceo Classico dell’Istituto è stato individuato come destinatario di una Menzione d’Onore per il progetto collettivo “Parole dal carcere”, un’opera che nasce dal dialogo con la realtà penitenziaria e che promuove i valori di legalità, inclusione e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

