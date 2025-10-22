L' istituto Bachelet-Galilei di Gravina in Puglia apre le porte alla settima edizione di Notti della moda

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 ottobre a Gravina in Puglia (BA) tornano le “Notti della Moda”: l’iniziativa di Rete TAM, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda, con la collaborazione di Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda che permette a famiglie e ragazzi di conoscere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

IIS Bachelet di Gravina in Puglia - All'istituto superiore Bachelet Galilei di Gravina in Puglia la metodologia di insegnamento si basa sull'applicazione dell'interdisciplinarità, sul lavoro in team e sulla realizzazione di un forte ... raiscuola.rai.it scrive

«Noi discriminati»: Galilei, studenti in piazza a Benevento - Istituto Galilei e nodo trasferimento, gli studenti scenderanno in piazza domani alle 9, sotto la Rocca dei Rettori per protestare contro quella che ritengono una disparità di trattamento, da parte ... Da ilmattino.it

Difendiamo l'istituto Galilei - Reagiscono così gli studenti, dopo l'incendio appiccato sabato scorso da un ignoto piromane, ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Istituto Bachelet Galilei Gravina