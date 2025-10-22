L’ira di Becky | la spiegazione del finale del film

L’ira di Becky di Matt Angel e Suzanne Coote, sequel del film Becky del 2020, è una commedia d’azione incentrata su una trama di vendetta. Seguendo Becky, una ragazza orfana con un talento per la violenza vendicativa, il film racconta il suo viaggio mentre fugge dal sistema di affidamento con il suo fedele cane, Diego. Dopo aver trovato un posto dove stare con una gentile signora anziana, Elena, la vita di Becky ricomincia da capo fino a quando alcuni uomini di un’organizzazione fascista attaccano la loro casa e rapiscono Diego. Armata della sua ferocia, Becky deve affrontare i suoi aguzzini, che si fanno chiamare i “Nobili Uomini” e recuperare il suo amato Diego. 🔗 Leggi su Cinefilos.it