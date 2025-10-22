L’intelligenza artificiale leva fondamentale per il lavoro del futuro | per sostenerla arrivano i supercomputer

Le sfide e le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale sono state al centro dell’incontro ospitato martedì 21 ottobre alla sede di Confindustria Bergamo, presentato dal direttore generale Confindustria Bergamo Paolo Piantoni. Esperti del settore e imprenditori si sono riuniti non solo per riflettere sul crescente ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, ma anche per illustrare il progetto di Cineca “AI Factory It4lia”, che si propone come accompagnatore per gli imprenditori verso questa transizione. Professionisti e aziende uniti da un obiettivo: rendere l’Intelligenza Artificiale una leva fondamentale per il lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’intelligenza artificiale leva fondamentale per il lavoro del futuro: per sostenerla arrivano i supercomputer

