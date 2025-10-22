Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre un ordigno è scoppiato davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alle 12,30 alla Camera dei deputati ha tenuto un'informativa urgente del governo sull’attentato nei confronti del giornalista della Rai. Alle 15 replicherà al Senato. " Prima di entrare nel merito di quanto avvenuto, consentitemi di esprimere, anche in questa sede, la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Ribadisco la ferma condanna per l'atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia ", ha esordito il titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'informativa di Piantedosi sull'attentato a Ranucci: "Attacco alla libertà di stampa. Contro il governo polemiche strumentali"