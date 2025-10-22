L' informativa di Piantedosi sull' attentato a Ranucci | Attacco alla libertà di stampa Contro il governo polemiche strumentali

Ilfoglio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre un ordigno è scoppiato davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi  alle 12,30 alla Camera dei deputati ha tenuto un'informativa urgente del governo sullattentato nei confronti del giornalista della Rai. Alle 15 replicherà al Senato.  " Prima di entrare nel merito di quanto avvenuto, consentitemi di esprimere, anche in questa sede, la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Ribadisco la ferma condanna per l'atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia ", ha esordito il titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l informativa di piantedosi sull attentato a ranucci attacco alla libert224 di stampa contro il governo polemiche strumentali

© Ilfoglio.it - L'informativa di Piantedosi sull'attentato a Ranucci: "Attacco alla libertà di stampa. Contro il governo polemiche strumentali"

Contenuti che potrebbero interessarti

informativa piantedosi sull attentatoL'informativa del ministro Piantedosi alla Camera sull'attentato a Sigfrido Ranucci - Il ministro dell'Interno riferisce sull'attentato ai danni del giornalista di Report della scorsa settimana, sotto la sua abitazione a Pomezia ... Lo riporta ilfoglio.it

informativa piantedosi sull attentatoL'informativa del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'attentato a Sigfrido Ranucci: intervista a Walter Verini - Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Come scrive radioradicale.it

informativa piantedosi sull attentatoPiantedosi: “Solidarietà a Ranucci, dopo la bomba rafforzata al massimo la protezione per il giornalista” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto alla Camera un'informativa urgente sull'attentato intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Informativa Piantedosi Sull Attentato