L' informativa del ministro Piantedosi alla Camera sull' attentato a Sigfrido Ranucci

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre un ordigno è scoppiato davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi  alle 12,30 alla Camera dei deputati tiene un'informativa urgente del governo sullattentato nei confronti del giornalista della Rai. Alle 15 replica al Senato. Ieri, a piazza Santi Apostoli a Roma, il Movimento 5 stelle ha organizzato una manifestazione a favore della libertà di stampa. Sigfrido Ranucci ha detto: "Io non so chi ha messo quell'ordigno davanti alla mia casa ma se il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

