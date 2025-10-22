"Arrivavano mail alla scuola dove insegnavo o post da profili social in cui venivo descritta come una pedofila che palpeggiava i bambini e dovevo continuamente dare spiegazioni sul fatto che ero vittima di un hacker. Poi anche minacce di morte di cui venivano informati anche i miei figli e i parenti. Finché io e il mio compagno abbiamo iniziato a sentirci seguiti perché arrivavano descrizioni di persone che avevamo veramente incontrato". Un incubo durato dal marzo del 2018 all’ottobre del 2020 per una coppia di Brugherio, a opera di una monzese di 36 anni che lavora come edicolante in una rivendita di giornali condannata dal Tribunale di Monza a 3 anni e 2 mesi di reclusione per stalking (la Procura aveva chiesto 3 anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incubo di una coppia di Brugherio. Mail oscene e minacce di morte: stalker condannata a 3 anni e 2 mesi